Usulsüz kimlik düzenleyen suç örgütüne operasyon: 31 gözaltı kararı

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından usulsüz kimlik ve sahte ikamet izni belgesi temin eden suç örgütüyle ilgili yürütülen soruşturmada, 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılığın talimatıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul, Antalya, İzmir, Düzce, Bursa, Şanlıurfa, Çanakkale ve Edirne'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

SAHTE KİMLİK VE SAHTE İKAMET BELGESİ TEMİNİ

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şüphelilerin nüfus müdürlüklerinde görevli bazı memurlarla iş birliği yaparak usulsüz kimlik ve sürücü belgesi, yabancılara sahte ikamet izni belgesi sağladıkları belirtildi.

YURT DIŞINDA YAŞAYANLARIN TAŞINMAZLARINI SATMAYA KALKTILAR

Ayrıca şüphelilerin, yurt dışında yaşayıp Türkiye'de üzerine kayıtlı taşınır ve taşınmaz mal bulunan kişilerin bilgileriyle sahte kimlik kartları düzenleyerek tapu müdürlüklerinde satış yapmaya teşebbüs ettikleri de belirlendi.

Soruşturma; "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "resmi belgede sahtecilik", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlamalarıyla yürütülüyor.



