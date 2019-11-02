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Uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş ve Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 6’sı cezaevine gönderildi.

İHA | 02.11.2019 - 06:50..
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kahramanmaraş’ta 5, Gaziantep’te 6 adrese operasyon düzenlendi.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda, 10 kişi yakalandı. Uyuşturucu kullanıcısı 10 şahsın üzerinde ayrı ayrı paketlenmiş vaziyette 15.84 gram metamfetamin maddesi, 1.61 gram takoz esrar ve 0.60 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.Yakalanan şüpheliler Mahmut Ö. ve Nazım H. Adlı kontrol ile serbest kalırken Adem K., Mehmet Ç., Hacer C. ,Senem Ö., Mehmet G. ve Şahin D. tutuklandı.

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