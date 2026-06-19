Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal tatilde! Karelerine beğeni yağdı

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Reyting rekorları kıran Uzak Şehir dizisinde hayat verdiği 'Alya Albora' karakteri ile adından sıkça söz ettiren Sinem Ünsal, dizisinin sezon finali yapmasıyla soluğu tatilde aldı.

Sevgilisi ile sezonun yorgunluğunu atmaya çalışan ünlü isim, bu defa son pozlarıyla dikkat çekti.

SARI ELBİSELİ POZLAR

Sinem Ünsal'in sarı elbisesi ile verdiği pozlar, kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. Güzel oyuncu, hayranlarından tam puan aldı.