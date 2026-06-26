Uzmanlardan saatlik uyarı: 16 ilde yağış etkili olacak
Türkiye genelinde sıcaklıklar yüksek seyretmeye devam ediyor. Uzmanlardan yeni uyarı geldi. Bugün 16 ilde yağmur bekleniyor.
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Yaz mevsiminin sıcak günlerini yaşayan Türkiye'de, parçalı bulutlu havanın yerini yerel yağışlara bıraktığı bölgeler netleşti.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyrettiği bölgelerde, atmosferik hareketliliğe bağlı olarak kısa süreli ama etkili sağanak geçişleri yaşanacak.
Hangi illerde yağmur var?
Meteoroloji kaynağı Hava Forum, özellikle öğle saatlerinden itibaren ikindi vaktine kadar sürecek olan gök gürültülü sağanak yağışların beklendiği illeri açıkladı:
Edirne
Denizli
Samsun
Bolu
Karabük
Artvin
Rize
Trabzon
Giresun
Ordu
Burdur
Ağrı
Ardahan
Bitlis
Hakkari
Van
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi