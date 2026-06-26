Uzmanlardan saatlik uyarı: 16 ilde yağış etkili olacak

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Yaz mevsiminin sıcak günlerini yaşayan Türkiye'de, parçalı bulutlu havanın yerini yerel yağışlara bıraktığı bölgeler netleşti.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyrettiği bölgelerde, atmosferik hareketliliğe bağlı olarak kısa süreli ama etkili sağanak geçişleri yaşanacak.

Hangi illerde yağmur var?

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, özellikle öğle saatlerinden itibaren ikindi vaktine kadar sürecek olan gök gürültülü sağanak yağışların beklendiği illeri açıkladı:

Edirne

Denizli

Samsun

Bolu

Karabük

Artvin

Rize

Trabzon

Giresun

Ordu

Burdur

Ağrı

Ardahan

Bitlis

Hakkari

Van