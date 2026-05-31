Uzun tatil sonrası yeni haftaya hazırlık

Uzmanlar, tatil modundan çalışma düzenine geçişin daha kolay ve sağlıklı olması için uyku düzeninden beslenmeye kadar bazı noktalara dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Uzun tatilin ardından yeni haftaya daha enerjik ve verimli başlamak için küçük hazırlıklar yapmak, mesaiye dönüş sürecini önemli ölçüde kolaylaştırabiliyor.

UYKU DÜZENİNİZİ YENİDEN OLUŞTURUN

Tatil döneminde değişen uyku saatleri, mesaiye dönüşte yorgunluk ve dikkat dağınıklığına neden olabiliyor. Uzmanlar, işe başlamadan bir gün önce erken yatıp erken kalkarak biyolojik saatin yeniden düzenlenmesini öneriyor.

BESLENMEDE DENGEYİ SAĞLAYIN

Bayram boyunca artan tatlı ve ağır yemek tüketiminin ardından daha hafif ve dengeli beslenmek önem taşıyor. Bol su tüketimi, sebze ve meyve ağırlıklı öğünler enerji seviyesinin korunmasına yardımcı oluyor.

İŞ PLANINIZI GÖZDEN GEÇİRİN

İlk iş gününde yoğunluk yaşamamak için e-postaları, toplantıları ve yapılacak işleri önceden planlamak fayda sağlıyor. Öncelik sırasına göre hazırlanan bir liste, mesaiye uyumu kolaylaştırabiliyor.

TRAFİK VE ULAŞIMI HESABA KATIN

Tatil dönüşüyle birlikte büyük şehirlerde trafik yoğunluğunun artması bekleniyor. Uzmanlar, işe geç kalmamak için normalden daha erken yola çıkılmasını tavsiye ediyor.

EKRAN VE ÇALIŞMA TEMPOSUNA KADEMELİ DÖNÜN

Uzun süre dinlendikten sonra yoğun çalışma temposuna aniden dönmek stres yaratabiliyor. İlk günlerde molalara dikkat etmek ve işleri zamana yaymak verimliliği artırabiliyor.

TATİLİN OLUMLU ETKİSİNİ KORUYUN

Uzmanlara göre tatilde kazanılan dinlenmişlik hissinin kısa sürede kaybolmaması için düzenli uyku, fiziksel aktivite ve iş-özel yaşam dengesine dikkat edilmesi gerekiyor.

TATİL DÖNÜŞÜ UYARILARI

-İlk iş gününe hazırlıklı başlayın

-Bol su tüketin

-Hareket etmeyi ihmal etmeyin

-Stresi kontrol altında tutun