Sokakta görüp aldı, gerçeği yapay zekayla öğrendi: 8 milyonluk servet çıktı

İspanya’nın Sevilla kentinde kaybolan bir tablonun gizemi çözüldü.

57 yaşındaki Andres Hurtado, sokakta gördüğü bir tabloyu çöpe atılmış eski bir eşya zannetti.

Hurtado, altın renkli çerçevesini beğendiği için tabloyu yanına aldı.

Oysa o tablonun, ünlü ressam Sorolla'nın orijinal bir başyapıtı olduğundan haberi yoktu.

Duvarın dibinde unuttular

Gizemli tablonun, uzun yıllardır Sevilla'da yaşayan bir aileye ait olduğu öğrenildi.

Aile, yanlarında tatile götürmeyi planladıkları değerli tabloyu otomobillerinin bagajına yerleştirmek isterken kısa süreliğine sokaktaki bir duvara yasladı. Ancak o esnada caddedeki yoğun trafik ve diğer sürücülerin arkadan sürekli korna çalması nedeniyle telaşlanan aile, tabloyu orada unutarak yola çıktı.

Bir süre sonra durumu fark edip geri döndüklerinde ise eser yerinde yoktu.

Yapay zekaya tarattı

Andres Hurtado, sokakta sahipsiz duran tabloyu görünce birinin çöpe bıraktığını düşündü.

Tabloyu evine götüren Hurtado, daha sonra merakına yenik düşerek yapay zeka yardımıyla eser hakkında internette bir araştırma yaptı.

Yapay zeka uygulaması, görseli taradıktan sonra tablonun ünlü ressam Joaquín Sorolla'ya ait olabileceği uyarısını verdi.

Değeri dudak uçuklattı

Hurtado, aldığı bu yanıtın ardından vakit kaybetmeden Madrid'deki bir müzayede eviyle iletişime geçerek tablonun fotoğraflarını gönderdi.

Müzayede uzmanlarının incelemesi sonucunda, eserin orijinal bir Sorolla tablosu olduğu ve piyasa değerinin yaklaşık 150 bin euro (yaklaşık 8 milyon TL) olduğu doğrulandı.

Aileye teslim edildi

Hurtado, "Polisi hemen arayıp haberlerde anlatılan hırsızlık iddialarının doğru olmadığını söyledim. Tabloyu çalmadığımı, sadece sokakta bulup aldığımı anlattım" dedi.

Yapılan incelemelerin ardından 150 bin avroluk tablo gerçek sahiplerine teslim edilirken, aile dürüstlüğü için Hurtado'ya özel bir teşekkür hediyesi vereceğini açıkladı.