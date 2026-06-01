Van Kanispi Şelalesi ziyaretçi akınına uğruyor

Van'ın Çatak ilçesinde bulunan Kanispi Şelalesi, Kurban Bayramı'nda doldu.

Bayram süresince yoğunluğun yaşandığı mesire alanında vatandaşlar, aileleriyle birlikte piknik yaparak doğanın tadını çıkardı.

"İNSANLAR BURAYI PEK BİLMİYOR"

Kanispi Şelalesi Mesire Alanı'na piknik yapmaya gelen vatandaşlardan Adem Konca, "Kanispi Şelalesi, ailelerin birlikte piknik yapacağı güzel bir alan. Batıda bu alanlar çok daha faklı değerlendirilebiliyor.

İnsanlarımız burayı pek bilmiyor, buraya gelip aileleriyle beraber çok güzel piknik yapabilirler. Su gerçekten etkileyici. Ayrıca buranın temiz bırakılması gerektiğini düşünüyorum." dedi.