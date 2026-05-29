Van'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, deprem saat 16.26’da ve yerin belirli derinliğinde kaydedildi. Merkez üssü Tuşba ilçesi olarak açıklanan sarsıntı, çevre ilçelerde de hafif şekilde hissedildi.

KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI

Deprem anında bazı vatandaşların kısa süreli panik yaşadığı, ancak herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmediği öğrenildi. Kentte olası artçı sarsıntılara karşı vatandaşlara tedbirli olunması yönünde uyarı yapıldı.

EKİPLER SAHA TARAMASI YAPTI

İlgili ekiplerin bölgede durum tespiti yaptığı ve şu ana kadar olumsuz bir ihbar alınmadığı bildirildi. Depremle ilgili gelişmelerin AFAD tarafından takip edildiği aktarıldı.