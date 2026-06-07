Van'da iki otomobil çarpıştı: 4 ölü 2 yaralı

Van’ın Çaldıran ilçesi Özalp yol ayrımı bölgesinde, iki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle araçlar hurdaya dönerken, olay yerinde can kaybı yaşandığı bildirildi.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 KİŞİ YARALANDI

Kaza sonrası yapılan ilk incelemelerde araçlarda bulunan 6 kişiden 4’ünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 2 kişi ise sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekipler olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, araçlarda sıkışan vatandaşların çıkarılması için çalışma yürütüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza yerinde jandarma ekipleri tarafından detaylı inceleme başlatıldı. Kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.