Van'da kaçakçılık operasyonları: Silah, mühimmat ve binlerce kaçak ürün ele geçirildi

Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Haziran ile 5 Temmuz tarihleri arasında kaçakçılığın önlenmesine yönelik kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdi.

Kent genelinde farklı adreslere yönelik düzenlenen 23 operasyonda kaçak ürün ticareti ve ruhsatsız silah bulundurulmasına yönelik önemli miktarda suç unsuru ele geçirildi.

BİNLERCE KAÇAK ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda yapılan aramalarda 74 cep telefonu, 569 cep telefonu aksesuarı, 26 bin 394 paket gümrük kaçağı sigara, 425 kilogram açık tütün ile 8 elektronik eşya ele geçirildi.

Ele geçirilen kaçak ürünlere el konulurken, olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı.

SİLAH VE MÜHİMMAT DA BULUNDU

Kaçak ürünlerin yanı sıra operasyonlarda bir tabanca, 110 tabanca fişeği, bir uzun namlulu silah, 27 uzun namlulu silah fişeği ile 3 silah parçası da ele geçirildi.

Güvenlik güçleri, ele geçirilen silah ve mühimmatın kriminal incelemeye alınacağını bildirdi.

16 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Van İl Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çalışmalarının kent genelinde kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.