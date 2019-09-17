Van'da pitbull besleyen kişiye 23 bin 406 lira ceza

Van'ın İpekyolu ilçesinde tehlikeli köpek ırkları arasında yer alan pitbull besleyen kişiye 23 bin 406 lira ceza yazıldı.

KÖPEK VE YAVRULARINA EL KONULDU

Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, görevliler, S.U'nun Hafiziye Mahallesi'nde tehlikeli köpek ırkı beslediği yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. S.U'nun söz konusu mahalledeki evine giden görevliler, pitbull cinsi bir köpek ile 2 yavrusuna el koydu.

23 BİN 406 LİRA CEZA YEDİ

Görevlilerce, S.U'ya tehlikeli köpek beslediği gerekçesiyle 23 bin 406 lira da ceza kesildi.