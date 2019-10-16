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Van'da PKK operasyonu

PKK'nın kırsal kesimi için çocukları dağa kaçırmak isteyen 4 PKK'lı tutuklandı.

AA | 16.10.2019 - 11:12..
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Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar, tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda, Van'da PKK/KCK ve iş birlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar yapıldı.

ŞÜPHELİ PKK'LILAR TAKİBE ALINDI

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK’nın sözde şehir yapılanması tarafından kırsala katılımı sağlanmak istenen 2 çocuk ile çocukları dağa götürmekle görevlendirilmiş 4 işbirlikçiyi teknik ve fiziki takibe aldı.

Van'da PKK operasyonu

OPERASYONDA DOKÜMANLAR ELE GEÇİRİLDİ

11 Ekim'de ise bir operasyon düzenlendi. Şüphelilerin üzerinde ve evlerinde arama yapıldı. Aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan çocuklar da ailelerine teslim edildi.

Van'da PKK operasyonu

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