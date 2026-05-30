Van'da tarihi İskele Caddesi, altyapı çalışmalarıyla 'çile yoluna' dönüştü

Van’ın Cumhuriyet tarihiyle yaşıt en uzun ve en işlek caddelerinden biri olan İskele Caddesi, aylardır süren altyapı çalışmaları nedeniyle ciddi bir ulaşım sorununa dönüştü. Kent merkezini Van Gölü sahiline bağlayan ve günlük binlerce aracın geçtiği güzergâh, kazı çalışmaları sonrası oluşan çukurlar ve bozulmuş zemin nedeniyle hem sürücüler hem de yayalar için büyük sıkıntı oluşturuyor.

KÖSTEBEK YUVASINA DÖNEN GÜZERGÂH TEPKİ ÇEKİYOR

Selimbey, Abdurrahman Gazi, Yalı, İskele ve Altıntepe gibi yoğun nüfuslu mahallelere bağlantı sağlayan İskele Caddesi, altyapı çalışmaları nedeniyle yer yer geçişe elverişsiz hale geldi.

Uzun süredir devam eden kazı çalışmaları sonrası kapatılmayan çukurlar ve düzensiz zemin, vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkiliyor.

VATANDAŞLAR VE ESNAF MAĞDURİYET YAŞIYOR

Caddeyi kullanan minibüs hatları başta olmak üzere sürücüler ve esnaf, yaşanan durumdan dolayı ciddi mağduriyet yaşadıklarını belirtiyor. Bölge sakinleri, yetkililere defalarca başvurmalarına rağmen kalıcı bir çözüm üretilmediğini ifade ediyor.

Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yoğunlaşan trafik, yolun bozuk yapısı nedeniyle daha da zor hale geliyor.

YAĞMURDA ÇAMUR, GÜNEŞTE TOZ SORUNU

Bölgede yaşayan vatandaşlar, hava şartlarının da yaşamı daha zorlaştırdığını dile getiriyor. Yağışlı havalarda çukurların suyla dolduğu, araçların geçtiği sırada kaldırımlardaki yayaların üzerine çamurlu su sıçradığı belirtiliyor.

Güneşli günlerde ise kazı alanlarından yükselen tozun evlere kadar ulaştığı, pencerelerin dahi açılamaz hale geldiği ifade ediliyor.

YAYA VE SÜRÜCÜLER İÇİN GÜVENLİK RİSKİ

Sadece konfor değil, güvenlik açısından da risk oluşturan cadde, yayalar için de tehlike yaratıyor. Kaldırımlarda devam eden kazı çalışmaları nedeniyle yürümekte zorlanan vatandaşlar, özellikle gece saatlerinde görüş mesafesinin düşmesiyle birlikte kazaların yaşanabileceğini belirtiyor.

GEÇİCİ DE OLSA ÇÖZÜM TALEBİ

Bölge halkı, altyapı çalışmalarının tamamen bitmesinin zaman alacağını bildiklerini ancak bu süreçte en azından geçici düzenlemelerin yapılmasını talep ediyor. Çukurların doldurulması, yol kenarlarının düzenlenmesi ve geçici asfaltlama yapılması en önemli beklentiler arasında yer alıyor.

Vatandaşlar, “Altyapı bitene kadar günlük yaşamı kolaylaştıracak önlemler alınmalı” çağrısında bulunuyor.

“İSKELE CADDESİ VAN’IN VİZYON YOLUDUR”

İskele Caddesi’nin yalnızca bir ulaşım hattı değil, Van’ın önemli bir şehir kimliği ve vizyonu olduğuna dikkat çeken bölge sakinleri, ilgili kurumlara koordineli çalışma çağrısı yaptı.

Vatandaşlar, Van Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm ilgili birimlerin hızlı şekilde harekete geçerek Emniyet kavşağından İskele son durağa kadar uzanan güzergahta kalıcı ya da en azından geçici bir iyileştirme yapılmasını istiyor.

Kentte artan tepkiler, altyapı çalışmalarının yönetimi ve koordinasyonu konusunu yeniden gündeme taşıdı.