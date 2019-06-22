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Van’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklu

Polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta, 759 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

İHA | 22.06.2019 - 09:19..
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Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Hakkâri-Van karayolu üzerinde oluşturulanuygulama noktasında şüphe üzerine 65 plakalı bir kamyonette arama yapıldı.

NARKOTİK KÖPEĞİ ŞİLA 759 GRAM METAMFETAMİN BULDU

Narkotik madde arama köpeği Şila’nın da katıldığı detaylı aramada, aracın ön yolcu koltuğunun altına gizlenmiş vaziyette 1 paket halinde toplam 759 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Van’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklu

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak araçta bulunan V.Y., E.D. ve İran uyruklu N.D. isimli 3 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Van’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklu

Van’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklu

Van’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklu

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