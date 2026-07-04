Varlık barışı yeniden yürürlükte: Başvurular için son tarih 31 Temmuz 2027

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kamuoyunda "varlık barışı" olarak bilinen düzenlemeye ilişkin uygulama esaslarını yayımladı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğlerle birlikte hem yurt dışındaki varlıkların Türkiye'ye getirilmesine hem de üretim, teknoloji ve ihracatı destekleyen vergi teşviklerine ilişkin ayrıntılar belli oldu.

Yurt dışındaki varlıklar 31 Temmuz 2027'ye kadar bildirilebilecek

Yeni düzenlemeye göre gerçek ve tüzel kişiler, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını 31 Temmuz 2027 tarihine kadar Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildirebilecek.

Bildirimler, varlık sahiplerinin yanı sıra kanuni temsilcileri veya yetkilendirdikleri kişiler tarafından da yapılabilecek.

Bildirilen varlıklardan yüzde 5 vergi alınacak

Bildirimi yapılan varlıklar üzerinden banka ve aracı kurumlar tarafından yüzde 5 oranında peşin vergi tahsil edilecek. Tahsil edilen vergi, bildirimi takip eden ayın 15'ine kadar vergi dairesine beyan edilerek ödenecek.

Bazı yatırımları tercih edenlere vergi avantajı

Türkiye'ye getirilen varlıkların belirli yatırım araçlarında değerlendirilmesi halinde daha düşük vergi uygulanacak.

Buna göre varlıkların;

Vadeli mevduat hesaplarında,

Devlet iç borçlanma senetlerinde,

Kira sertifikalarında,

Girişim sermayesi yatırım fonlarında

değerlendirileceğinin taahhüt edilmesi durumunda indirimli vergi uygulamasından yararlanılabilecek.

Türkiye'ye dönenlere 20 yıl gelir vergisi istisnası

Gelir Vergisi Genel Tebliği ile yurt dışında yaşayan ve belirlenen şartları sağlayarak Türkiye'ye yerleşen kişiler için de önemli bir düzenleme yapıldı.

Şartları taşıyan kişiler, yurt dışında elde ettikleri kazanç ve gelirlerini 20 yıl boyunca gelir vergisinden istisna olarak değerlendirebilecek.

Nitelikli personelin ücretinde vergi istisnası

Yeni düzenlemeyle nitelikli hizmet merkezlerinde çalışan personele uygulanacak ücret istisnasının kapsamı da belirlendi.

Buna göre çalışanların ücretlerinin;

Brüt asgari ücretin 3 katına kadar olan kısmı,

İstanbul Finans Merkezi ile belirlenen endüstri bölgelerindeki nitelikli hizmet merkezlerinde ise 5 katına kadar olan kısmı

gelir vergisi istisnasından yararlanacak.

Teknogirişim şirketlerine yeni kolaylık

Teknogirişim şirketlerinin çalışanlarına bedelsiz veya indirimli olarak verdiği pay senetlerine uygulanacak gelir vergisi istisnasının kapsamı da netleştirildi.

Pay senetlerinin elde tutulma süresi, istisna tutarının hesaplanması ve erken satış halinde uygulanacak vergisel işlemler tebliğle ayrıntılı şekilde düzenlendi.

Kurumlar vergisinde yeni teşvikler

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile birçok alanda vergi avantajının uygulama esasları da açıklandı.

Buna göre;

Transit ticaretten elde edilen kazançlara uygulanacak kurumlar vergisi indiriminin kapsamı netleşti.

Yurt dışına hizmet veren nitelikli hizmet merkezlerinin kazançları için vergi avantajı getirildi.

Sanayi sicil belgesine sahip üretici firmalar ile zirai üretim yapan kurumlar için kurumlar vergisi oranının yüzde 12,5 olarak uygulanmasına ilişkin şartlar belirlendi.

Serbest bölgelere yeni düzenleme

Serbest bölgelerde üretim yapan işletmeler, ürettikleri ürünleri yalnızca yurt dışına değil, serbest bölge içine ve diğer serbest bölgelere sattıklarında da kurumlar vergisi istisnasından yararlanabilecek.

Yayımlanan düzenlemelerle yurt dışındaki varlıkların ekonomiye kazandırılması, üretim ve ihracatın desteklenmesi ile teknoloji ve yüksek katma değerli hizmet alanlarında faaliyet gösteren işletmelere yeni vergi avantajları sağlanması hedefleniyor.