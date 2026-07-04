Muğla'da denize giren 18 yaşındaki genç boğuldu
Muğla Datça'da 18 yaşındaki genç, serinlemek için girdiği denizde boğularak yaşamını yitirdi.
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Muğla'nın Datça ilçesi Uşaklar Sitesi sahilinde serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte denize giren Polat Esmer, suya dalış yaptı.
Su yüzeyine çıkmayan gencin arkadaşları panik yaşayarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
Bölgeye sağlık ekiplerinin yanı sıra Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri de sevk edildi.
Denizin dibinde hareketsiz halde bulunan 18 yaşındaki Polat Esmer, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılarak sahile getirildi.
HASTANEDE CAN VERDİ
Sağlık ekipleri tarafından sahilde ilk müdahalesi yapılan genç, ambulansla Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan Polat Esmer, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)