Kütahya'da balkondan düşen alzheimer hastası kadın yaşamını yitirdi

Kütahya merkez Zafertepe Mahallesi'ndeki 8 katlı binanın 5. katında ikamet eden ve bakıcısı ile yaşayan 86 yaşındaki Remziye Erbeyit, henüz belirlenemeyen nedenle balkondan beton zemine düştü.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık ekipleri Erbeyit'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Alzheimer hastası olduğu öğrenilen kadının cenazesi incelemelerin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.