Vatani görevini tamamladı! Kubilay Aka'dan askerlik fotoğrafı geldi

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen isimlerden Kubilay Aka, geçtiğimiz ay bedelli askerlik görevini yerine getirmek üzere Bilecik’e gitmişti. Vatani görevini tamamlayan ünlü oyuncu, terhis oldu.

Aka, asker arkadaşlarıyla çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

"DOSTLARLA"

Kubilay Aka, yaptığı paylaşımlara ise şu ifadeleri not düştü: "Kubilay Aka, Adana. Emret komutanım! Bilecik Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı, 9. Bölük, KN: 29. Güzel anılar ve dostlarla bir hikâyeyi daha geride bıraktık."

GELİR GELMEZ SELAHATTİN'İ SİLDİ

Ünlü oyuncu, gelir gelmez sevgilisi Hafsanur Sancaktutan ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen eski rol arkadaşı Selahattin Paşalı'yı takipten çıktı