Vedat Işıkhan: 2025'te ilaca erişime 5 milyar TL destek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında eczacılara 2023 yılında 2 milyar TL, 2024 yılında 3,8 milyar TL ve 2025'e ise 5 milyar TL destek yapıldığı açıklamasında bulundu.

Vedat Işıkhan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuz (SGK) ve Türk Eczacıları Birliği (TEB) arasında imzaladığımız protokoller sayesinde ilaca erişimde her dönem iyileştirmeler gerçekleştirdik.

"5 MİLYAR TL DESTEK"

2025 yılında sağladığımız 5 milyar TL destek ile eczacılarımızın yanında olduk, vatandaşlarımızın ilaca ve tedavi yöntemlerine erişimini kolaylaştırdık."