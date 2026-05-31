Vedat Işıkhan: 2025'te ilaca erişime 5 milyar TL destek
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, ilaca erişimi sağlamak için yapılan son yıllarda desteğe ait bilgileri paylaştı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında eczacılara 2023 yılında 2 milyar TL, 2024 yılında 3,8 milyar TL ve 2025'e ise 5 milyar TL destek yapıldığı açıklamasında bulundu.
Vedat Işıkhan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Sosyal Güvenlik Kurumumuz (SGK) ve Türk Eczacıları Birliği (TEB) arasında imzaladığımız protokoller sayesinde ilaca erişimde her dönem iyileştirmeler gerçekleştirdik.
2025 yılında sağladığımız 5 milyar TL destek ile eczacılarımızın yanında olduk, vatandaşlarımızın ilaca ve tedavi yöntemlerine erişimini kolaylaştırdık."
