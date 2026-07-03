Venezuela'daki depremlerde can kaybı 2 bin 595'e yükseldi

Venezuela, 24 Haziran'da iki büyük deprem ile sarsıldı.

Ülkede kaydedilen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürerken can kaybı artmaya devam ediyor.

CAN KAYBI YÜKSELDİ

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 595'e yükseldiğini belirterek, yaralı sayısının 12 bini aştığını aktardı.

38 BİN KİŞİ KAYIP

Resmi olmayan bilgilere göre, yaklaşık 38 bin 500 kişinin kayıp olduğu ve yaklaşık 58 bin 870 binanın ise hasar gördüğü veya yıkıldığı tahmin ediliyor.

VENEZUELA'DAKİ DEPREMLER

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.