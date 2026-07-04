Vergi borçlarına 72 aya kadar yapılandırmanın detayları

Vergi borcu bulunan milyonlarca mükellefi ilgilendiren yeniden yapılandırma düzenlemesi yürürlüğe girdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan tebliğe göre, vadesi geldiği halde ödenmeyen vergi ve kamu alacakları belirli şartlar altında yeniden yapılandırılabilecek. Düzenleme kapsamında borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebilecek, tecil faizi ise yüzde 39'dan yüzde 29'a indirilecek.

KİMLER YARARLANABİLECEK?

Yapılandırmadan, 5 Haziran 2026 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş vergi borcu bulunan mükellefler yararlanabilecek. Vergi daireleri tarafından takip edilen kamu alacakları kapsam dahilinde yer alırken şirket ortakları, kanuni temsilciler, mirasçılar ve diğer sorumlular da düzenlemeden faydalanabilecek.

BAŞVURULAR 31 AĞUSTOS'A KADAR SÜRECEK

Yapılandırma başvuruları, 16 Haziran'da başladı. Son başvuru tarihi 31 Ağustos 2026 olarak belirlenirken, ilk taksit ödemeleri ise Eylül 2026'da yapılacak. Başvurular Dijital Vergi Dairesi, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesi, e-Devlet ve vergi daireleri üzerinden gerçekleştirilebilecek.

TECİL FAİZİ YÜZDE 29'A İNDİRİLDİ

Düzenlemenin en dikkat çeken başlıklarından biri, tecil faizinde yapılan indirim oldu. Daha önce yüzde 39 olarak uygulanan tecil faizi, yeni düzenlemeyle yüzde 29'a düşürüldü. Böylece yapılandırmadan yararlanacak mükelleflerin finansman maliyetinin azaltılması hedefleniyor.

BORÇLAR 72 AYA KADAR TAKSİTLENDİRİLEBİLECEK

Yapılandırmada uygulanacak azami taksit sayısı, mükellefin likidite oranına göre belirlenecek.

Likidite oranı 0,30'un altında olanlar 72 taksite kadar,

0,30 ile 0,50 arasında olanlar 48 taksite kadar,

0,50 ve üzeri olanlar ise 36 taksite kadar ödeme imkanından yararlanabilecek.

KDV ve BSMV borçları için ise azami 12 taksit uygulanacak.

BAZI BORÇLAR KAPSAM DIŞINDA TUTULDU

Düzenleme kapsamında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) borçları, 2026 yılına ait geçici vergi borçları ile bu alacaklara ilişkin cezalar ve fer'i alacaklar yapılandırma dışında bırakıldı.

10 MİLYON TL'YE KADAR TEMİNAT İSTENMEYECEK

Yapılandırmadan yararlanacak mükelleflerden 10 milyon TL'ye kadar olan borçlar için teminat aranmayacak. Bu tutarı aşan borçlarda ise yalnızca aşan kısmın yüzde 50'si kadar teminat gösterilmesi gerekecek.

ÖDEMELERDE DİKKAT EDİLECEK KURALLAR

Yapılandırılan borcun en az yüzde 10'unun ödenmesi halinde borç durum belgesi verilebilecek. Bir takvim yılı içerisinde en fazla iki taksit geciktirilebilecek. Geciken taksitler ise takip eden taksit süresi içinde ödenebilecek.

Bu düzenlemeyle Hazine ve Maliye Bakanlığı, hem kamu alacaklarının tahsilatını hızlandırmayı hem de ödeme güçlüğü yaşayan mükelleflere daha uzun vadeli ve düşük maliyetli ödeme imkanı sunmayı amaçlıyor.

12 TAKSİTTEN 72 TAKSİDE KADAR TEMİNATSIZ TAKSİTLENDİRME İMKANI

Ekonomist Selçuk Gülten, yapılandırma ile bilgi vererek, şu değerlendirmede bulundu:

"Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek, her seferinde vergi affı kanunu çıkarılması yerine, ülkemizde öteden beri uygulanan tecil taksitlendirmesi uygulamasının güçlendirilmesi gerektiğini düşünmektedir.

Böylece sürekli af kanunu çıkarmak yerine 10 milyon TL'ye kadar olan vergi ve SGK borçlarında 12 taksitten 72 takside kadar teminatsız taksitlendirme imkanı getirilmiştir.

BORCUNU ÖDEMEK İSTEYENLERE KOLAYLIK

Tecil taksitlendirme uygulamasında yüzde 39 olan faiz oranını da yüzde 29'a düşürerek borcunu ödemek isteyenlere ekstra bir kolaylık sağlanmıştır.

İKİ TAKSİTTEN FAZLASI ÖDENMEZSE YAPILANDIRMA BOZULACAK

Geçmiş vergi yapılandırmalarında olduğu gibi iki taksitten fazla ödemeler aksarsa, bu imkandan yararlanma olanağı kalmayacaktır."

10 MADDEDE YAPILANDIRMA

1- Vergi borçları 72 aya kadar taksitlendirilebilecek. Böylece kamu borçları uzun vadeye yayılarak ödenebilecek

2- Yapılandırma kapsamına vergi borçlarının yanı sıra SGK primleri, GSS primleri, trafik cezaları ve diğer kamu alacakları da giriyor.

3- milyon liraya kadar olan borçlarda teminat şartı kaldırıldı. Daha önce çok daha düşük olan teminatsız tecil sınırı 1 milyon liraya yükseltildi.

4- 1 milyon lirayı aşan borçlarda ise yalnızca aşan kısmın yarısı kadar teminat gösterilmesi yeterli olacak.

5- Başvuruyla birlikte ödeme planı oluşturulabilecek ve borçlar uzun vadeye yayılarak ödenecek.

6- Vergi dairelerince takip edilen ve 5 Haziran 2026 ve öncesine ait vadesi geçmiş alacaklar düzenleme kapsamına alındı.

7- Gelir, kurumlar ve KDV gibi vergilerin yanı sıra harçlar, trafik idari para cezaları, ecrimisil, adli para cezaları ve öğrenim kredisi borçları da taksitlendirilebilecek.

8- Taksitlendirmede uygulanacak tecil faizi yıllık yüzde 29 olarak belirlendi. Bu oran, cari tecil faizinin altında uygulanacak.

9- Düzenlemenin amacı, ödeme güçlüğü yaşayan vatandaş ve işletmelerin kamu borçlarını daha kolay ödeyebilmesini sağlamak ve tahsilatı artırmak olarak belirtiliyor.

10- Yaklaşık 15 milyon kamu borçlusunu ilgilendiren düzenleme, Türkiye'deki en kapsamlı taksitlendirme adımlarından biri olarak değerlendiriliyor.