Vergide kurumsal düzenleme

Küresel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisini ve nitelikli yerel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisini uygulayan ülkeler belirlendi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yerel ve küresel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisi kapsamında güvenli liman olarak ilan edilecek yerlerin ve nitelikli gelirin dahil edilmesi çerçevesinde "küresel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisinin uygulandığı" ve "nitelikli yerel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisinin uygulandığı" yerler belirlendi.

Karar, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren başlayan hesap dönemleri kazançlarına uygulanacak.

NİTELİKLİ YEREL ASGARİ TAMAMLAYICI KURUMLAR VERGİSİNİN UYGULANDIĞI ÜLKELER

Almanya, Avustralya, Avusturya, Bahamalar, Bahreyn, Barbados, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Brezilya, Bulgaristan, Cebelitarık, Çekya, Danimarka, Endonezya, Finlandiya, Fransa, Guernsey, Güney Afrika, Hırvatistan, Hollanda, Hong Kong (Çin), İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Japonya, Kanada, Katar, Kenya, Kuveyt, Kuzey Makedonya, Lihtenştayn, Lüksemburg, Macaristan, Malezya, Man Adası, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Singapur, Slovakya, Slovenya, Tayland, Türkiye, Umman, Vietnam ve Yunanistan, nitelikli yerel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisi güvenli limanı ve nitelikli yerel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisinin uygulandığı yerler ilan edildi.

KÜRESEL ASGARİ TAMAMLAYICI KURUMLAR VERGİSİNİN UYGULANDIĞI YERLER

Ayrıca Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Cebelitarık, Çekya, Danimarka, Endonezya, Finlandiya, Fransa, Guernsey, Güney Afrika, Hırvatistan, Hollanda, Hong Kong (Çin), İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Japonya, Jersey, Kanada, Katar, Kore Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Lihtenştayn, Lüksemburg, Macaristan, Malezya, Man Adası, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Singapur, Slovenya, Tayland, Türkiye, Vietnam, Yeni Zelanda ve Yunanistan, "nitelikli gelirin dahil edilmesi esası kapsamında küresel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisinin uygulandığı" yerler olarak açıklandı.