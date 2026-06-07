Vezneciler şehitleri, 10'uncu yıllarında kabirleri başında anıldı

Hain saldırıda şehit oldular...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, Fatih Vezneciler'de 2016'da Çevik Kuvvet araçlarının geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polisler için Edirnekapı Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi

Terör saldırısının 10. yılında düzenlenen anma programına, şehit aileleri, polis ekipleri, Sivil Toplum Kuruluşları(STK) üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

KABİRLERİNE KARANFİLLER BIRAKILDI

Şehitlerinin anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dua edildi.

Şehit polislerin kabirlerine karanfiller bırakıldıktan sonra, şehitler lokma dağıtımıyla program son buldu.

"İLK GÜNKÜ GİBİ ACIMIZ TAZELİĞİNİ KORUYOR"

Şehit Kadir Cihan Karagözlü'nün ağabeyi Yasin Hakan Karagözlü, "Vezneciler patlamasının onuncu yılında Edirnekapı Şehitliğindeyiz. İlk günkü gibi acımız aynı tazeliğini koruyor. Devletimiz bir anma töreni yaptı, Allah razı olsun. Hemşehrilerimizle birlikte buraya geldik.

Biz her zaman geliyoruz, ama bugünün özel bir anlamı var. Patlamanın olduğu gün 7 Haziran, tam 10 yıl geçti. Nasıl geçti onu bir de bize sorun" dedi.