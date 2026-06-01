Victor Osimhen hocasının transfer sözlerine cevap verdi

Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle'nin Victor Osimhen'le ilgili açıklamaları ortalığı karıştırdı.

Milli takıma oyuncuyu neden davet etmediği sorusuna Chelle, "Victor Osimhen'in takımdan ayrılma ve kulüp değiştirme durumu var. Kafası tamamen burada olmayacaksa maça çıkmasındansa evinde kalmasını tercih ederim." ifadelerini kullandı.

"OSIMHEN'İN KULÜP DEĞİŞTİRME DURUMU VAR"

Nijerya'nın hocası Eric Chelle'nin kendisiyle ilgili sözlerinin ardından ise Osimhen'den açıklama geldi.

Osimhen, Chelle'nin kendisiyle ilgili yaptığı yorumların abartıldığını ve bağlamından kopartıldığını söyledi.

AÇIKLAMA GELDİ: SÖZLERİ ABARTILDI

Osimhen, sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

“"Az önce Eric Chelle ile son röportajında benim hakkımda yaptığı yorumlar konusunda telefonda görüştüm. Maalesef, sözleri bağlamından koparılmış ve abartılmıştır. Kendisi Galatasaray'a çok büyük saygı duymakta, maçlarımızın çoğunu takip etmekte ve hiçbir tartışma yaratmak gibi bir niyeti olmamıştır. Bu konuşma ve her zaman ülkemi temsil etme fırsatı için minnettarım ve kendisiyle çalışmaya devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Kendisi çok saygı duyduğum harika bir teknik direktör ve herkesten bu konuyla ilgili spekülasyonları dikkate almamalarını rica ediyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim."”

Öte yandan Galatasaray'da geride kalan sezonda 33 maçta süre bulan Osimhen, 22 gol attı ve 8 asist yaptı.