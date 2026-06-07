Vincenzo Italiano, Beşiktaş'a eski öğrencisini getiriyor

Teknik direktörlük görevine getirdiği Vincenzo Italiano ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da hız kazandı.

Kanatlara takviye yapmak isteyen siyah beyazlılarda son olarak gündeme gelen isim de belli oldu.

İLK HAMLE ORSOLINI

Buna göre Beşiktaş, Italiano'nun Bologna'daki öğrencisi Riccardo Orsolini için girişimlere başlayacak.

Siyah beyazlılar, Serie A kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki futbolcunun transferini vakit kaybetmeden bitirmek istiyor.

ITALIANO DEVREYE GİRİYOR

Bu arada Vincenzo Italiano'nun da Orsolini'yle bir görüşme yapacağı ve İtalyan sağ kanat oyuncusunu Beşiktaş'a gelmesi için ikna etmeye çalışacağı kaydedildi.

Tranfermarkt'e göre 15 milyon Euro piyasa değeri bulanan Orsolini, geride kalan sezonda 51 maçta forma giydi ve 14 kez fileleri havalandırırken, 1 de gol pası verdi.