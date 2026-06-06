Vincenzo Italiano'dan Semih Kılıçsoy açıklaması

Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Vincenzo Italiano için imza töreni düzenlendi.

İtalyan teknik adam, Cagliari'deki kiralık döneminden sonra Beşiktaş'a geri dönmeye hazırlanan Semih Kılıçsoy ile ilgili konuştu.

Italiano, "Semih Kılıçsoy, Cagliari'de kiralık olarak forma giymişti ve Beşiktaş'a geri dönecek. Onu tanıyor musunuz, onun hakkındaki düşünceleriniz neler?" sorusuna şu cevabı verdi:

"SEMİH İYİ BİR OYUNCU, YÖNETİMLE KONUŞACAĞIZ"

“"Semih'i tanıyorum, iyi oyuncu. Hatta Bologna'dayken de ona karşı oynadık. Ligin ilk yarısında güzel işler yaptı. Sonrasında neden bu şekilde devam etti bilmiyorum. Bunu zaten konuşacağız yönetimle. Yönetimle konuşup ona göre karar verir ve değerlendiririz. Ama dediğim gibi tanıyorum ve güzel de bir oyuncu olduğunu düşünüyorum"”

Kiralık olarak forma giydiği Cagliari'de 25 maçta süre bulan 20 yaşındaki genç futbolcu, 4 kez ağları havalandırdı.