Vladimir Zelensky: NATO Zirvesi'nin Ukrayna için önemli olmasını bekliyoruz

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Dünyanın gözü bu zirvede...

NATO'nun 36. Liderler Zirvesi, bugün Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin yönetiminde gerçekleşecek zirve iki gün sürecek.

Zirveye ABD Başkanı Donald Trump'ın yanı sıra 31 müttefik ülkenin ve davetli ülkelerin liderleri katılacak.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMADA BULUNDU

Zirveye katılacak isimlerden bir tanesi olarak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky öne çıkıyor.

Vladimir Zelensky, zirve öncesinde sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

RUSYA'NIN DÜZENLEDİĞİ SALDIRILAR

Zelensky, açıklamasında Rusya'nın Ukrayna'nın farklı bölgelerine düzenlediği saldırılar nedeniyle devam eden arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Rus ordusunun başkente ve Kiev bölgesine bağlı Vişneve kasabasına önceki geceden itibaren düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 22'ye yükseldiğini belirten Zelenski, yaralı sayısının da 90'ı geçtiğini kaydetti.

HAVA SAVUNMA SİSTEMİ İHTİYACI

Zelensky, Rus ordusunun 68 füze ve 351 silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı gerçekleştirdiğini vurgulayarak, daha fazla hava savunma sistemine ihtiyaç duyduklarını bildirdi.

NATO ZİRVESİ'NİN UKRAYNA'YA DESTEK AÇISINDAN ÖNEMLİ OLACAĞI VURGUSU

Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 36’ncı ⁠NATO Zirvesi'nin Ukrayna'ya destek sağlanması açısından önemli olmasını beklediklerini aktaran Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, “Ankara'da düzenlenecek en güçlü Avrupa-Atlantik devletleri zirvesinin de boş geçmeyeceğini umuyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.