Vladimir Zelensky: Rusya, Çernobil Nükleer Santrali etrafındaki bölgeye saldırı düzenledi

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 4 yıl geride kaldı.

Binlerce kişinin öldüğü savaşta, en korkulan durumlardan biri bölgede bulunan nükleer santrallere yönelik bir saldırı ihtimaliydi.

Rusya, 4 Mart 2022'de Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırı düzenlemiş, reaktör binaları zarar görmüştü.

ÖZEL BÖLGEYE SALDIRI DÜZENLENDİ

Ancak bölgede radyoaktif bir sızıntı meydana gelmemiş, reaktörlerin erimesini önleyen soğutma sistemleri devreye girmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, sosyal medya hesabından Rusya'nın Çernobil Nükleer Santrali etrafındaki 'özel bölgeye' saldırı düzenlediğini açıkladı.

ALTYAPI TESİSİNE SALDIRI DÜZENLENDİ

Açıklamada, Rusya'nın silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) Çernobil Nükleer Güç Santrali'nin etrafındaki bir altyapı tesisine saldırı düzenlediğini duyuruldu.

"RUSLAR, NÜKLEER YAKIT DEPOLAMA TESİSİ'NİN BİNALARINDAN BİRİNİ VURDU."

Zelensky, kritik bir altyapı tesisine Rusya tarafından saldırıldığını belirterek, “Ruslar bugün, Çernobil Nükleer Santrali etrafındaki özel bölgeye yine saldırı düzenledi. Şahed (tipi SİHA), Merkezi Kullanılmış Nükleer Yakıt Depolama Tesisi’nin binalarından birini vurdu. Ukrayna hükümeti, müttefik ülkeleri bu saldırıyla ilgili bilgilendirmek için çalışmalarını sürdürüyor” ifadelerini kullandı.

"RASYASYON SEVİYESİ NORMAL DEĞERLERİN ÜZERİNDE DEĞİL"

Rusya’nın, nükleer altyapı tesisine kasten saldırdığını aktaran Zelensky, “Şu anda radyasyon seviyesi normal değerlerin üzerinde değil. Rus ordusu, bu gece Ukrayna’nın 13 bölgesine hava saldırısı düzenledi. Rusya, son bir haftada Ukrayna'ya yönelik 88 füze, 3 bin 250'den fazla SİHA ve yaklaşık 1800 güdümlü bomba fırlattı” dedi.