Volkswagen'de dev küçülme planı: 100 bin kişi işten çıkarılacak

Avrupa otomotiv sektöründe yaşanan rekabet baskısı, dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Volkswagen Grubu’nu kapsamlı tasarruf adımları atmaya yöneltti.

Alman basınında yer alan haberlere göre şirket, küresel çapta istihdamını önemli ölçüde azaltmayı planlıyor.

Yeniden yapılanma kapsamında yaklaşık 100 bin kişinin işini kaybedebileceği iddia edilirken, üretim tesislerinin geleceğine ilişkin de kritik kararların masada olduğu ifade ediliyor.

50 BİN KİŞİLİK EK PERSONEL AZALTIMI MASADA

Haberlere göre Volkswagen Üst Yöneticisi Oliver Blume'nin çalışanlara gönderdiği şirket içi mesajda, maliyetlerin düşürülmesi amacıyla yaklaşık 50 bin kişilik ilave personel azaltımının değerlendirildiği belirtildi.

Volkswagen Grubu daha önce de 2030 yılına kadar yalnızca Almanya'da yaklaşık 50 bin kişilik istihdam azaltımı planladığını açıklamıştı. Yeni planın da hayata geçirilmesi halinde, grup genelinde işten çıkarılması öngörülen çalışan sayısının 100 bine ulaşabileceği ifade ediliyor.

Bünyesinde Volkswagen'in yanı sıra Porsche, Audi, Škoda ve SEAT gibi markaları bulunduran grubun, küresel ölçekte maliyetlerini yeniden yapılandırmayı hedeflediği kaydediliyor.

"MALİYETLER RAKİPLERDEN YÜZDE 20 DAHA YÜKSEK"

Alman basınında yer alan bilgilere göre CEO Oliver Blume, çalışanlara gönderdiği mesajında şirketin maliyetlerinin rakiplerine kıyasla yaklaşık yüzde 20 daha yüksek seviyede bulunduğuna dikkat çekti.

Blume'nin, personel azaltımına ilişkin rakamların henüz kesinleşmediğini, söz konusu sayının işçilik maliyetleri üzerinden yapılan teorik hesaplamalara dayandığını vurguladığı aktarıldı.

DÖRT FABRİKA İÇİN KAPANMA RİSKİ

Yeniden yapılanma planlarının yalnızca istihdamla sınırlı kalmadığı belirtiliyor.

Alman medyasında yer alan haberlere göre, Volkswagen'in Almanya'daki Zwickau ve Emden fabrikaları ile Audi'nin Neckarsulm tesisi ve Hannover'deki ticari araç fabrikası kapanma riski bulunan üretim merkezleri arasında gösteriliyor.

Söz konusu tesislerin geleceğine ilişkin nihai kararların yeniden yapılanma süreci kapsamında değerlendirileceği ifade ediliyor.

KÂRDAKİ DÜŞÜŞ VE ÇİN REKABETİ BASKIYI ARTIRDI

Volkswagen'in yeniden yapılanma planının arkasında son yıllarda hızla düşen kârlılık, artan üretim maliyetleri ve Çinli otomobil üreticilerinin Avrupa pazarındaki yükselişi bulunuyor.

Şirketin açıkladığı finansal verilere göre, 2023 yılında 22,6 milyar euro kâr eden Volkswagen Grubu'nun net kârı 2024 yılında 19,1 milyar euroya geriledi. 2025 yılında ise kârın 8,9 milyar euroya kadar düştüğü bildirildi.