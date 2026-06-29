Volkswagen'de kriz: 100 bin kişi işten çıkacak, 4 fabrika kapatılacak

Alman ekonomi yayını Manager Magazin tarafından paylaşılan yeni bir rapora göre, Volkswagen Group bünyesindeki maliyet düşürme planları, beklenenden çok daha sert olacak.

Şirketin daha önce duyurduğu 50 bin kişilik istihdam azaltma hedefinin, iki katına çıkarak 100 bin kişiyi bulabileceği belirtiliyor.

DÖRT BÜYÜK ÜRETİM TESİSİ KAPATILACAK

İddialara göre otomotiv devi, mevcut modellerin üretim süreçleri tamamlandığında en az dört fabrikasını tamamen kapatmayı planlıyor.

Kapatma planının merkezinde elektrikli ve ticari modellerin üretildiği Zwickau, Emden, Hannover ve Neckarsulm tesislerinin yer aldığı ifade ediliyor.

Söz konusu fabrikalarda popüler ID serisi, Audi amiral gemileri ve ticari araçlar gibi birçok önemli modelin üretimi gerçekleştiriliyor.

Mevcut iş güvencesi anlaşmaları ise ana marka VW için 2030, Audi için ise 2033 yılı sonuna kadar geçerliliğini koruyor.

VOLKSWAGEN GROUP İÇİNDE YAPISAL BÖLÜNME KAPIDA

Raporda ayrıca ana VW markası ile yan sanayi biriminin, gruptan ayrılarak daha bağımsız iki farklı şirkete dönüştürülebileceği öne sürülüyor.

Bu radikal yapısal değişikliğin, yeni oluşacak şirketlerin borsaya ayrı ayrı açılmasının önünü açabileceği konuşuluyor.

Gelişmeler karşısında resmi bir açıklama yapmayı reddeden şirket sözcüsü, ortaya atılan bu ciddi iddiaları kesin bir dille yalanlamadı.

Sektör temsilcileri, saygın bir ekonomi yayını olan kaynağın grup içindeki köklü değişikliklere dair güvenilir bilgilere ulaştığını düşünüyor.