Volvo'dan Gemini desteği: Türkiye'deki kullanıcıların erişimine açıldı

Volvo, Google'ın yeni nesil yapay zeka asistanı Gemini entegrasyonunu Türkiye'deki uygun modellerinde kademeli olarak erişime açtı.

Sabit sesli komutların ötesine geçen Google Gemini asistanı, doğal konuşmaları ve bağlamı anlayarak sürücülerin birçok işlemi sezgisel şekilde gerçekleştirmesini sağlıyor.

Bu yeni nesil teknoloji sayesinde kullanıcılar, dikkatlerini yoldan ayırmadan bilgiye erişerek daha güvenli bir sürüş deneyimi elde ediyor.

HANGİ MODELLERE GELDİ

Yeni yapay zeka entegrasyonu, Türkiye pazarında 2022 yılı ve sonrasında satılan 2023 model yılı Google altyapılı Volvo araçlarda destekleniyor.

Uzaktan yazılım güncellemesiyle sağlanan bu sistem, ülkemizdeki uygun bağlantılı otomobillerde kademeli olarak aktif hale getiriliyor.

Volvo Cars, Mart ayında kullanıma sunduğu yeni nesil Volvo Car UX deneyiminin ardından araçlarını teknolojik olarak geliştirmeyi sürdürüyor.

Gemini entegrasyonu, markanın araç satın alındıktan sonra da sunduğu uzaktan güncelleme yaklaşımının en güncel örneklerinden biri.