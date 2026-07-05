Washington'da 4 Temmuz kutlamalarına fırtına engeli

ABD'nin kuruluşunun 250. yılı dolayısıyla düzenlenen 4 Temmuz Bağımsızlık Günü etkinlikleri, başkent Washington DC'de etkisini artıran şiddetli fırtına nedeniyle aksadı. Binlerce kişinin katıldığı kutlamalarda güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılırken, programın önemli bölümleri iptal edildi.

KATILIMCILAR GÜVENLİK GEREKÇESİYLE ALANDAN ÇIKARILDI

Kutlamaların merkezi olan Ulusal Anıt Alanı'nda (National Mall) bir araya gelen katılımcılar, olumsuz hava koşullarının oluşturduğu risk nedeniyle güvenlik güçlerinin yönlendirmesiyle bölgeden tahliye edildi. ABD Gizli Servisi ile Ulusal Muhafız birlikleri, alanın kontrollü şekilde boşaltılmasını sağladı.

Yetkililer, etkinlik alanındaki vatandaşlara çevredeki kapalı binalara geçerek güvenli bölgelerde beklemeleri çağrısında bulundu. Şiddetli yağış ve fırtına ihtimalinin artması üzerine organizasyon programında değişikliğe gidildi.

HAVA GÖSTERİLERİ İPTAL EDİLDİ

Kutlamalar kapsamında planlanan ve "Amerika'ya Selam" temasıyla gerçekleştirilecek hava gösterileri de hava koşullarının elverişsiz olması nedeniyle iptal edildi. Organizasyon yetkilileri, alınan kararın tamamen katılımcıların güvenliğini sağlamak amacıyla verildiğini belirtti.

TRUMP: "YAĞMUR KUTLAMALARIMIZI ENGELLEYEMEZ"

ABD Başkanı Donald Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava şartlarının programını değiştirmeyeceğini duyurdu.

Trump, fırtınaların zaman zaman etkinliklere farklı bir atmosfer kattığını belirterek, "Bekleyeceğiz. Sabah saat 02.00'de ya da bir saat sonra olması fark etmez. Geçecek gibi görünüyor; her zaman geçer. Ne olursa olsun orada olacağım." ifadelerini kullandı.

Konuşmasını gece geç saatlerde yapmak zorunda kalsa bile programını sürdüreceğini vurgulayan Trump, "Yağmurun 250. yıl kutlamalarımızı engellemesine izin vermeyeceğim." mesajını paylaştı.

KONUŞMANIN GECE SAATLERİNDE YAPILMASI BEKLENİYORDU

Trump'ın, yerel saatle 22.00 sıralarında Ulusal Anıt Alanı'nda toplanan kalabalığa hitap ederek 4 Temmuz Bağımsızlık Günü dolayısıyla bir konuşma yapması planlanıyordu. Ancak şiddetli fırtınanın programın akışını nasıl etkileyeceğine ilişkin değerlendirmelerin güvenlik birimlerince sürdürüldüğü bildirildi. Yetkililer, hava koşullarının normale dönmesinin ardından kutlama programının devam edip etmeyeceğine ilişkin kararın paylaşılacağını ifade etti.