Wimbledon'da Alexander Zverev çeyrek finale çıktı
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da erkeklerin 3 numaralı seribaşı Alexander Zverev, çeyrek finale yükseldi.
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Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor.
İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın dördüncü tur son maçında erkeklerin 3 numaralı seribaşı Alman tenisçi Alexander Zverev, Çek raket Jiri Lehecka ile karşı karşıya geldi.
İLK KEZ ÇEYREK FİNALDE
Lehecka'yı 6-4, 7-5, 3-6 ve 7-6'lık setlerle yenen Zverev, adını ilk kez çeyrek finale yazdırdı.
FRITZ'LE KARŞILAŞACAK
Alexander Zverev, çeyrek finalde ABD'li Taylor Fritz ile kozlarını paylaşacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)