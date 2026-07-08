Wimbledon'da Linda Noskova ile Marta Kostyuk, yarı finalde

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da heyecan devam ediyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvaya çeyrek final müsabakalarıyla devam edildi.

NOSKOVA VE KOSTYUK YARI FİNALDE

Tek kadınlarda dünya 12 numarası Çek sporcu Linda Noskova, Alman rakibi Elise Mertens'i 6-3 ve 7-5'lik setlerle yenerek yarı final biletini aldı.

13 numaralı seribaşı Ukraynalı tenisçi Marta Kostyuk ise İtalyan raket Jasmine Paolini'yi 6-3 ve 6-2'lik setlerle mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

YARI FİNALDE KARŞILAŞACAKLAR

Noskova ile Kostyuk, yarı finalde karşı karşıya gelecek.

Kazanan tenisçi ise finalde Karolina Muchova-Coco Gauff eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.