Wimbledon'da tek kadınlarda finalin adı belli oldu

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Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da heyecan yaşandı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvada tek kadınlarda yarı final müsabakaları oynandı.

FİNALDE ÇEK RAKETLER KARŞILAŞACAK

Dünya 9 numarası Çek Karolina Muchova, ABD'li Coco Gauff'u 6-2, 1-6 ve 7-6'lık setlerle 2-1 yenerek finale yükseldi.

12 numaralı seribaşı Çek Linda Noskova ise Ukraynalı Marta Kostyuk'u 6-4 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Organizasyonda tek kadınlar finali, 11 Temmuz Cumartesi günü oynanacak.