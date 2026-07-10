Wimbledon'da tek kadınlarda finalin adı belli oldu
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınlar finalinde Çek raketler Karolina Muchova ile Linda Noskova karşı karşıya gelecek.
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Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da heyecan yaşandı.
İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvada tek kadınlarda yarı final müsabakaları oynandı.
FİNALDE ÇEK RAKETLER KARŞILAŞACAK
Dünya 9 numarası Çek Karolina Muchova, ABD'li Coco Gauff'u 6-2, 1-6 ve 7-6'lık setlerle 2-1 yenerek finale yükseldi.
12 numaralı seribaşı Çek Linda Noskova ise Ukraynalı Marta Kostyuk'u 6-4 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Organizasyonda tek kadınlar finali, 11 Temmuz Cumartesi günü oynanacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)