Windows 11 yüklü bilgisayarları hızlandıran güncelleme yayınlandı

Yazılım devi Microsoft, Windows 11 kullanıcılarının uzun süredir beklediği performans odaklı dev güncellemeyi resmen başlattı.

Windows K2 projesi kapsamında sunulan KB5089573 numaralı bu yeni sürüm, sistemdeki sorunları çözerek hızı doruklara taşıyor.

UYGULAMALARDA YÜZDE 70 HIZ ARTIŞI

Yeni güncellemeyle birlikte Başlat menüsü ve arama çubuğu gibi sık kullanılan araçların açılış hızlarında ciddi bir ivmelenme yaşanıyor.

Ayrıca sisteme eklenen yeni düşük gecikme profili sayesinde belirli uygulamaların çalışma hızı yüzde 70'e kadar artırılıyor.

Hız artışının yanı sıra kilit ekranı ile işletim sistemi oturum açma süreçlerinde güvenlik ve güvenilirlik üst seviyeye çıkarıldı.

Aynı zamanda Dosya Gezgini ve dokunmatik ekranların çalışma performansı da çok daha stabil bir hale getirildi.

GÜNLÜK KULLANIMI KOLAYLAŞTIRAN YENİ ÖZELLİKLER

Güncellemeyle beraber bilgisayarlara aynı anda iki farklı Bluetooth cihazına ses aktarımı yapabilme yeteneği eklendi.

Buna ek olarak bilgisayar kurulum aşamasında cihaza isim verme imkanı ve kamerayı birden fazla uygulamada aynı anda kullanabilme özelliği sisteme dahil edildi.

GÜNCELLEME NASIL YÜKLENİR

Şu an isteğe bağlı olarak dağıtılan bu paketi, Windows Update menüsündeki isteğe bağlı güncellemeler bölümünden manuel olarak cihazınıza yükleyebilirsiniz.

Kademeli olarak sunulan bu iyileştirmelerin her kullanıcıda anında aktif olmayabileceğini de unutmamak gerekiyor.