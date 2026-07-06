Yabancı basın mensuplarından Türkiye'nin NATO Zirvesi hazırlıklarına övgü dolu sözler

Türkiye dev zirveye hazır.

Dünya liderleri NATO Zirvesi için Ankara'da buluşuyor...

Ankara, 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek 36. NATO Zirvesi'nde 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanına, binlerce diplomata ve gazeteciye ev sahipliği yapacak.

Bu kapsamda başkentte hem güvenlik hem de misafirleri ağırlamak için yoğun bir hazırlık yapıldı.

BASIN MENSUPLARI ANKARA'YA GELMEYE BAŞLADI

Zirveye sayılı saatler kalırken yurt dışından birçok basın mensubu Ankara'ya ulaştı.

Basın mensuplarının en iyi şekilde ağırlanması kapsamında Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi bünyesinde medya merkezi oluşturulmuştu.

İLK İZLENİMLERİNİ PAYLAŞTILAR

Yurt dışından gelen basın mensupları Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi bünyesinde oluşturulan medya merkezine geçerek hem hazırlık yaptılar hem de Millet Kütüphanesi'ni incelediler.

Yabancı basın mensupları, Ankara hakkındaki ilk izlenimlerini ve Türkiye'nin hazırlıklarına yönelik izlenimlerini paylaştılar.

"ÇOK TİTİZ HAZIRLIKLARIN YAPILDIĞINI GÖRDÜM"

Afganistan International muhabiri Nergis Hurakhş, "Bu toplantı 22 sene sonra Türkiye de yapılıyor. Hem bölge hem dünya ülkeleri için önemli, buraya gelirken yolda çok titiz hazırlıkların yapıldığını gördüm güvenlik açısından çok önemli önlemler alınmış. Aylardır burada hazırlık yapıldığı belli. Çok takdire şayan bir hazırlık olmuş. Burada muhabirler için her şey hazırlanmış ve düşünülmüş.

Bir gazeteci için gerekli ve ihtiyacı olan her şey elinin altında var. Burada hiçbir şekilde bir sorun yaşamıyoruz. Haber yapan bütün kanallar bütün bilgilere çok kolaylıkla ulaşabiliyor. Şuana kadar her şey çok iyi ilerliyor ve benim konuştuğum bütün gazeteciler de hazırlıklardan çok memnun." ifadelerini kullandı.

"İLK DEFA BU KADAR GÜZEL VE GÖRKEMLİ BİR KÜTÜPHANE GÖRÜYORUM"

Daha Önce Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Zirvesi'ne katıldığını ve bu sebepten dolayı Türkiye'de gerçekleştirilen NATO zirvesi ile ilgili kıyaslama yapabileceğini dile getiren LIGA.net muhabiri Milana Holovan, "Bu kez, bu basın köşesini organize edenlere gerçekten çok minnettarım; çünkü ilk defa bu kadar güzel ve görkemli bir kütüphane görüyorum. Aslında bu etkinliği burada gerçekleştirmeye karar vermek gerçekten çok hoş bir tercih olmuş. Ayrıca çalışanlar son derece cana yakın davrandılar ve bizi çok iyi yönlendirdiler. Elbette pek çok sorumuz vardı; onlara sorduk, bizi yönlendirdiler ve birçok şeyi açıklayıp detaylandırdılar. Böylece diğer uluslararası meslektaşlarımızla bir araya gelme fırsatı da bulduk.

Benim için oldukça samimi ve sıcak bir atmosfer oldu, gerçekten çok beğendim. İkramlar da harika, yemekler gerçekten çok lezzetli. Zaten Türk mutfağının büyük bir hayranıyım, bu yüzden buna ayrıca minnettar kaldım. Bir de balkon tarafını çok sevdim; çünkü yarın ve öbür gün gelecek olan liderleri oradan gözlemleyebiliyoruz. Kısacası benim için her şey gayet yolunda ve güzel." dedi.

"HARİKA BASIN KÖŞELERİ VAR"

Telegraf UA muhabiri Olha Kyrylova ise Türkiye'ye ilk defa 36. Nato Zirvesi için geldiğini dile getirerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Buradaki ilk deneyimimin bir NATO Zirvesi olmasından ve ev sahipliğini Türkiye'nin üstlenmesinden dolayı gerçekten çok mutlu ve minnettarım. Mekanın çok güzel olduğunu ve bir gazeteci olarak bana son derece konforlu bir çalışma ortamı sunduğunu söyleyebilirim; zira harika basın köşeleri var, yemekler enfes ve leziz, ayrıca buradaki herkes çok yardımcı oluyor, tüm organizasyon yapısını ve işleyişini kavramamız konusunda bize rehberlik ediyorlar.

Yani burada olmaktan ötürü gerçekten çok mutluyum. Şunu da mutlaka belirtmeliyim ki, akreditasyon sürecinden başlayıp gazetecileri basın noktalarına ve medya merkezine taşıyan servis araçlarına kadar, bizler için kurulan tüm lojistik ağ gerçekten çok iyi organize edilmiş. Dolayısıyla, bu benim takip ettiğim ilk zirve olmasına rağmen, şu ana kadar deneyimlediğim en iyi NATO Zirvesi tecrübelerinden biri olduğunu söyleyebilirim; gerçekten çok başarılı bir organizasyon olmuş."