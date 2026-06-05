Yabancılara ikamet izni için sahte noter taahhütnamesi hazırlayan 18 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul'da yabancı uyruklulara ikamet izni için sahte belge temin eden 18 şüpheli gözaltına alındı. Usulsüz belge sunan yabancı uyruklular için sınır dışı işlemleri başlatılacak.
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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, yabancı uyrukluların ikamet izni başvurularında kullanılan bazı noter taahhütnamelerinin usulsüz şekilde edinildiğini tespit etti.
İncelemeler sonucunda sunulan evrakların sahte olduğu belirlendi.
18 GÖZALTI
Çalışmaların tamamlanmasının ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 18 şüpheliyi gözaltına aldı.
SINIR DIŞI İŞLEMLERİ BAŞLATILDI
Öte yandan usulsüz temin edildiği tespit edilen ikamet izinleriyle ilgili yabancı uyruklular hakkında sınır dışı işlemleri başlatılacağı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)