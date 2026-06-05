Yabancılara ikamet izni için sahte noter taahhütnamesi hazırlayan 18 şüpheli gözaltına alındı

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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, yabancı uyrukluların ikamet izni başvurularında kullanılan bazı noter taahhütnamelerinin usulsüz şekilde edinildiğini tespit etti.

İncelemeler sonucunda sunulan evrakların sahte olduğu belirlendi.

18 GÖZALTI

Çalışmaların tamamlanmasının ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 18 şüpheliyi gözaltına aldı.

SINIR DIŞI İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Öte yandan usulsüz temin edildiği tespit edilen ikamet izinleriyle ilgili yabancı uyruklular hakkında sınır dışı işlemleri başlatılacağı öğrenildi.