Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da Filistinli inşaat işçilerine saldırdı

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Batı Şeria’da yaşanan son olay, bölgede sivillere yönelik şiddetin sürdüğünü ortaya koydu. Filistin resmi ajansı WAFA’nın aktardığı bilgilere göre, Ramallah’ın kuzeyindeki bir köyde çalışan işçiler hedef alındı ve zorla bölgeden uzaklaştırıldı.

CİLCİLYE KÖYÜNE BASKIN

Olay, Ramallah’ın kuzeyinde yer alan Cilcilye köyünde meydana geldi. Silahlı bir İsrailli grup, köye baskın düzenleyerek bölgede çalışan inşaat işçilerine saldırdı.

Saldırı sırasında Filistinli işçilerin darbedildiği ve çalışma alanlarından zorla çıkarıldığı belirtildi.

İŞÇİLER DARBEDİLDİ VE BÖLGEDEN UZAKLAŞTIRILDI

Saldırgan grubun, inşaat alanında çalışan işçilere fiziksel şiddet uyguladığı ve işçileri bölgeyi terk etmeye zorladığı ifade edildi. Olayın ardından bölgede kısa süreli gerginlik yaşandı.

BATI ŞERİA’DA ARTAN GERGİNLİK

Gazze’ye yönelik saldırıların başladığı Ekim 2023’ten bu yana Batı Şeria’da baskın, gözaltı ve saldırı olaylarında belirgin bir artış yaşandığı bildiriliyor.

Bölgedeki yerleşim birimleri ve askeri hareketlilik, sık sık yeni çatışma ve gerilimlere neden oluyor.

Yerel kaynaklara göre İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden gruplar, Batı Şeria’nın farklı bölgelerine neredeyse her gün baskın düzenliyor.

Bu saldırıların zaman zaman can kaybı, yaralanma, gözaltı ve mülklere zarar verme gibi sonuçlar doğurduğu belirtiliyor.

MAYIS AYINDA 1659 SALDIRI RAPORU

Filistin Kurtuluş Örgütü’ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi’nin verilerine göre, sadece mayıs ayında Batı Şeria’da 1659 saldırı kaydedildi.

Raporda, bu saldırıların ekinlerin tahrip edilmesi, hayvanlara zarar verilmesi ve mülklere yönelik yıkımlar gibi çeşitli şekillerde gerçekleştiği ifade edildi.

Artan saldırıların, bölgedeki güvenlik ve istikrarı daha da kırılgan hale getirdiği belirtiliyor. Filistinli yetkililer, uluslararası toplumdan müdahale çağrılarını sürdürüyor.