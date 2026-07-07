Yalova'da komşusunu öldüren şüpheli tutuklandı

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Yalova merkez Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde 4 Temmuz'da B.O., alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet olduğu ileri sürülen komşusu Özge Kıtırcı Okuyan'a bıçakla saldırdı.

Ağır yaralanan ve ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Okuyan, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

POLİSE TESLİM OLDU

Olayın ardından kaçan şüpheli, bir süre sonra polise teslim oldu.

B.O., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Polis ekipleri olaya ilişkin geniş çaplı inceleme yaparken cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.