Yalova'da sürücü, yanan çöp kamyonunu itfaiyeye götürdü

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Yalova Belediyesi’ne ait çöp kamyonu görev sırasında seyir halindeyken, araç içerisindeki atıklar arasında bulunan yanıcı bir maddenin etkisiyle yangın çıktı.

Sürücü, dumanları fark etmesi üzerine vakit kaybetmeden aracı güvenli şekilde yönlendirmeye başladı.

SÜRÜCÜ ARACI İTFAİYEYE GÖTÜRDÜ

Yangının büyümesini engellemek isteyen sürücü, çöp kamyonunu doğrudan Yalova İtfaiye Müdürlüğü’ne götürdü. Bu sayede olay yerine ulaşım süresi kısaldı ve olası riskler minimize edildi.

İtfaiye binasına ulaşan araç, ekiplerin hazır bekleyen müdahalesiyle karşılaştı.

ALEVLER KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekipleri, araçta çıkan yangına hızlı şekilde müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangının çevreye sıçramadan söndürülmesi olası daha büyük bir tehlikenin önüne geçti.

Yangının tamamen söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. Güvenlik önlemleri alınarak aracın yeniden risk oluşturması engellendi.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Yaşananlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde sürücünün aracı hızla itfaiyeye yönlendirdiği ve ekiplerin müdahalesi yer aldı.