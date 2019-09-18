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Tuzla'da yanan fabrikada patlama meydana geldi

Yangına müdahale ederken meydana gelen patlamada, en az 3 itfaiye erinin yaralandığı belirtiliyor.

Haber Merkezi | 18.09.2019 - 15:01..
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Tuzla'da yanan fabrikada patlama meydana geldi

Tuzla'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na yakın bölgede, Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesi'ndeki bir fabrikada, yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale ederek kısmen kontrol altına aldı.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında görevliler ve basın mensupları alandayken, bir patlama meydana geldi.

METAL PARÇASI SIÇRADI

Meydana gelen patlamada bir metal parçası, itfaiye ekiplerinin bulunduğu alana sıçradı. Patlamada 3 itfaiye eri yaralandı. Ayrıca, başka yaralıların da olabileceği belirtiliyor.

Tuzla'da yanan fabrikada patlama meydana geldi

Tuzla'da yanan fabrikada patlama meydana geldi

BASIN MENSUPLARI UZAKLAŞTIRILDI

Patlama sırasında basın mensupları da kaçışmaya başladı.

Görevliler, olay yeri yakınındaki bazı vatandaşları ve basın mensuplarını fabrikanın 200 metre ilerisine uzaklaştırdı.

Tuzla'da fabrika yangınında patlama VİDEO

150'YE YAKIN PERSONEL MÜDAHALEYİ SÜRDÜRÜYOR

Ekipler, 150'ye yakın personelle yangına müdahaleye devam ediyor.

Tuzla'da yanan fabrikada patlama meydana geldi

Tuzla'da yanan fabrikada patlama meydana geldi

Tuzla'da yanan fabrikada patlama meydana geldi

Tuzla'da yanan fabrikada patlama meydana geldi

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