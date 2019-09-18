Tuzla'da yanan fabrikada patlama meydana geldi

Tuzla'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na yakın bölgede, Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesi'ndeki bir fabrikada, yangın çıktı.
İtfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale ederek kısmen kontrol altına aldı.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında görevliler ve basın mensupları alandayken, bir patlama meydana geldi.
METAL PARÇASI SIÇRADI
Meydana gelen patlamada bir metal parçası, itfaiye ekiplerinin bulunduğu alana sıçradı. Patlamada 3 itfaiye eri yaralandı. Ayrıca, başka yaralıların da olabileceği belirtiliyor.
BASIN MENSUPLARI UZAKLAŞTIRILDI
Patlama sırasında basın mensupları da kaçışmaya başladı.
Görevliler, olay yeri yakınındaki bazı vatandaşları ve basın mensuplarını fabrikanın 200 metre ilerisine uzaklaştırdı.
Tuzla'da fabrika yangınında patlama VİDEO
150'YE YAKIN PERSONEL MÜDAHALEYİ SÜRDÜRÜYOR
Ekipler, 150'ye yakın personelle yangına müdahaleye devam ediyor.