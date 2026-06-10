Yangın riski var: Jeep, 1 milyondan fazla aracı geri çağırmaya başladı

Otomobil üreticisi Jeep, yangın çıkarma riski bulunan 1 milyondan fazla Wrangler ve Gladiator modelini kapsayan geniş çaplı bir güvenlik geri çağırması başlattı.

Şirket, tehlike arz eden bu sorun tamamen giderilene kadar tüm araç sahiplerine araçlarını açık alanlara park etmelerini tavsiye ediyor.

ELEKTRİK BAĞLANTISINDAKİ HATA YANGINA YOL AÇIYOR

Gönüllü olarak başlatılan bu geri çağırma kararı, 2021 ile 2025 model yılları arasında üretilen Wrangler ve Gladiator modellerini doğrudan etkiliyor.

Araçlardaki elektro-hidrolik direksiyon pompasında yer alan gevşek elektrik bağlantısı yüksek dirence, aşırı ısınmaya ve dolayısıyla motor bölümünde yangın çıkmasına sebep olabiliyor.

Söz konusu üretim hatasından etkilenen araçlarda direksiyon desteğinin aniden azalması ve ekranda arıza mesajının belirmesi bekleniyor.

Stellantis grubu, bayilere çağrılan tüm araçları tek tek inceleyerek, hatalı olan bu parçanın değişimini ücretsiz gerçekleştirecek.

YILLAR SÜREN ARAŞTIRMANIN ARDINDAN KESİN ÇÖZÜM BULUNDU

Şirket, olası sorunu ilk kez Mayıs 2023 tarihinde incelemeye alsa da arıza oranının düşüklüğü sebebiyle ilk etapta dosyayı kapatmıştı.

Ancak olay sayısındaki artış ve ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) incelemeleri sonucunda dosya yeniden açılarak Nisan 2026'da kesin hata tespit edildi.