Yankı Erel, Gürcistan'daki turnuvada şampiyon oldu
Yankı Erel, 1 numaralı seribaşı olduğu Kutaisi Erkekler Tenis Turnuvası'nın finalinde Ukraynalı Vadym Ursu'yu 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
Kutaisi Erkekler Tenis Turnuvası'nın finalinde heyecan yaşandı.
Gürcistan'ın Kutaisi kentinde düzenlenen toplam 15 bin dolar ödüllü ITF turnuvasının tekler finalinde, dünya 346 numarası Yankı Erel ile klasmanın 471. basamağındaki Ukraynalı Vadym Ursu karşılaştı.
Korttan 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-0 galip ayrılan Yankı, ITF organizasyonlarındaki 12. tekler şampiyonluğunu kazandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)