Yapay zeka, iklimden hukuka geniş bir alanda mercek altında

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), yapay zekanın farklı disiplinlerdeki etkilerini kapsamlı şekilde incelemeye devam ediyor. Akademi bünyesinde oluşturulan çalışma grubu, hem küresel uygulamaları analiz ediyor hem de Türkiye’nin bu alandaki stratejik adımlarını değerlendiriyor.

YAPAY ZEKA ÇALIŞMA GRUBU YOĞUN FAALİYETTE

TÜBA çatısı altında faaliyet gösteren Bilişim Teknolojileri, İletişim ve Yapay Zeka Çalışma Grubu, kamu, özel sektör ve gönüllü kuruluşlar arasında işbirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor. Grup, yapay zekanın farklı sektörlerdeki etkilerine ilişkin akademik ve uygulamalı çalışmalar yürütüyor.

Önümüzdeki dönemde çalıştaylar ve çeşitli bilimsel etkinliklerle konunun daha geniş kapsamda ele alınması planlanıyor.

KÜRESEL UYGULAMALAR VE TÜRKİYE ANALİZİ

Çalışma grubu, dünyadaki yapay zeka uygulamalarını inceleyerek ülkelerin bu alandaki stratejilerini karşılaştırıyor. Türkiye’nin mevcut durumunu değerlendiren akademisyenler, eksiklikler ve geliştirilmesi gereken alanlara ilişkin analizler yapıyor.

Elde edilen verilerin, politika yapıcılar için yol gösterici olması hedefleniyor.

İKLİM, AFET VE HUKUKTA YAPAY ZEKA ETKİSİ

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, çalışmaların üç temel başlıkta yoğunlaştığını belirtti. Buna göre yapay zekanın özellikle iklim değişikliği, salgın hastalıklar ve afet yönetiminde kullanım alanları araştırılıyor.

Bunun yanı sıra hukuk ve eğitim sistemlerinde yapay zekanın rolü de detaylı şekilde ele alınıyor. Şeker, bu alanların her birinin stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı.

RAPORLAR KARAR ALICILARA SUNULUYOR

TÜBA’nın hazırladığı raporların ilgili komisyonlara ve bakanlıklara iletildiğini belirten Şeker, bu çalışmalara geri dönüşler alındığını ve kurumların akademik katkılardan faydalandığını ifade etti.

Akademi, aynı zamanda yapay zeka alanında danışmanlık desteği vererek kamu politikalarının geliştirilmesine katkı sunmayı sürdürüyor.

STRATEJİK DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Türkiye’nin yapay zeka alanında ulusal strateji belgeleri bulunduğu hatırlatılırken, yeni strateji çalışmalarının da sürdüğü belirtildi. TÜBA, bilimsel katkılarla bu sürecin daha etkin ve sürdürülebilir hale gelmesini hedefliyor.

Uzmanlara göre yapay zekanın doğru yönlendirilmesi, hem teknolojik gelişim hem de toplumsal dönüşüm açısından kritik önem taşıyor.