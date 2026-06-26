Yaprak Dökümü'nün Fikret ve Cevriye'si buluştu! İşte son halleri
Yaprak Dökümü dizisinde gelin ve kayınvalide rolünü oynayan Fikret ve Cevriye karakterleri, yıllar sonra bir araya geldi. Oyuncu Bennu Yıldırımlar ve Güler Ökten'in son halleri beğeni topladı.
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Türk televizyon tarihinin efsane dizisi Yaprak Dökümü, hala ilgi görüyor.
Dizide "Fikret" karakterini canlandıran Bennu Yıldırımlar, kayınvalide "Cevriye"yi canlandıran Güler Ökten ile yıllar sonra bir araya geldi.
İkilinin nostaljik buluşması, izleyicileri geçmiş yıllara götürdü.
Yaprak Dökümü'nde birbirine kök söktüren Fikret ve Cevriye'nin samimi halleri beğeni topladı.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi