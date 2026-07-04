Yargıtay, siyasetçiye söylenen 'pislik' sözcüğünü hakaret saymadı

Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nden dikkat çeken karar çıktı.

Ankara'da yaşayan bir kişi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir siyasetçi hakkında "pislik" ifadelerini kullandı.

Siyasetçinin şikayeti üzerine paylaşım sahibi hakkında, "hakaret" suçundan dava açıldı.

İSTİNAFA BAŞVURDU

Yargılamayı yapan Ankara 41. Asliye Ceza Mahkemesi, eyleminin suç olduğunu belirterek, üzerine atılı suçtan sanığa 6 ay hapis cezası verdi.

Sanık, istinaf başvurusunun da reddedilmesi üzerine kararı temyiz etti.

TDK ANLAMINA İŞARET ETTİ

"Pislik" kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre "kötü, zararlı davranış veya iş, kötü durum ve başkalarına zarar veren kimse" manasına geldiğini belirten sanık, siyasetçilerin ağır eleştirilere katlanması gerektiğini ve hakaret etme amacıyla hareket etmediğini ileri sürdü.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 4. Ceza Dairesi, "pislik" sözcüğünün hakaret olmadığına hükmederek sanık hakkındaki mahkumiyet kararını bozdu.

"HAKARET SUÇU BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMEDİ"

Dairenin kararında, hakaret suçu için "kişilerin onur, şeref ve saygınlığının hedef alınması" gerektiğini, bu suçun oluşabilmesi için "davranışın kişiyi küçük düşürmeye matuf olarak gerçekleşmesi gerektiği" ifade edildi.

Hareketin tahkir edici olup olmadığının bazı durumlarda nispi olduğu, zamana, yere ve duruma göre değişebildiğine işaret edilen kararda, "Kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövme fiilini oluşturması gerekmektedir." değerlendirmesine yer verildi.

"NEZAKET DIŞI HİTAP TARZI"

Sanığın paylaşıma konu "pislik" sözünün, "rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı" niteliğinde olduğu belirtilen kararda, yargılama konusu olayda hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı kaydedildi.