Yarın bankalar açık mı? 15 Temmuz 2026 Çarşamba banka çalışma saatleri

Her yıl büyük bir önemle kutladığımız 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor.

Resmi tatil nedeniyle hem kamu hem de özel sektörde çalışma düzeninde değişikliklere gidildi.

Peki, 15 Temmuz'da bankalar açık mı, şubelerde işlem yapılabilecek mi?

15 Temmuz’da Banka Şubeleri Hizmet Verecek mi?

Resmî tatil olması sebebiyle yarın, yani 15 Temmuz Çarşamba günü, tüm kamu ve özel bankaların şubeleri kapalı olacak.

Banka şubeleri kapalı olsa da dijital bankacılık hizmeti devam ediyor.

7/24 fatura ödemeleri, hesap hareketleri ve diğer dijital bankacılık işlemlerinizi kesintisiz olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Nakit para yatırma ve çekme işlemlerinizi banka ATM'lerinden dilediğiniz zaman yapmaya devam edebilirsiniz.