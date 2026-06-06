Yarın seçim var: Üç ilde sandık kurulacak

Yarın seçim heyecanı var...

Türkiye'nin üç şehrinde yarın yerel ara seçim için sandık kurulacak.

SEÇMENLER SANDIK BAŞINA GİDİYOR

Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'deki toplam altı beldede yerel ara seçim yapılacak.

HANGİ BELDELERDE SEÇİM YAPILACAK?

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu, Gümüşhane'ye bağlı Tekke ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldeleri ile yurdun çeşitli bölgelerinden 362 mahallede yarın seçim yapılacak.

Seçimlerin sonucunda altı beldenin belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri belirlenecek. Mahallelerde ise muhtar ve ihtiyar heyetleri için seçim sandığı kurulacak.

OY VERME İŞLEMİ SABAH BAŞLAYACAK

Seçimlerde oy verme işlemi yarın saat 07.00'de başlayacak.

Sandıklar saat 17.00'yi gösterdiğinde kapanacak.

SEÇİMLERE 27 PARTİ KATILACAK

Beldelerde yapılacak yerel ara seçime 27 siyasi parti katılacak.

Seçime katılacak partilerin birleşik oy pusulasındaki yerleri 21 Nisan'da çekilen kura ile belirlenmişti.

İŞTE O PARTİLER

Buna göre yarın yapılacak seçimde pusulada şu sıralama olacak:

"Adalet Birlik Partisi, DEVA Partisi, Vatan Partisi, AK Parti, Doğru Yol Partisi, Büyük Birlik Partisi, Saadet Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, CHP, Yerli ve Milli Parti, Anavatan Partisi, Demokratik Sol Parti, Gelecek Partisi, Teknoloji Kalkınma Partisi, İyi Parti, Anahtar Parti, Yeniden Refah Partisi, Demokrat Parti, Adalet Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Türkiye Komünist Partisi, MHP, Zafer Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Merkez Sağ Parti."