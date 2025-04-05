AA

Üç yaşından beri Mısır’da yaşayan Kayhan Kaan Alaybeyi, 55 yıldır özlemini duyduğu Türkiye’deki annesinin izini sürüyor.

Babaannesi tarafından üç yaşındayken Mısır’a götürülen Alaybeyi, 55 yıldır anne özlemiyle yaşıyor.

BABAANNESİ İLE MISIR'A TAŞINDI

Alabeyi, annesini aramak üzere geldiği İstanbul'da, annesiyle babasının 1970 yılında ayrıldığını, ardından 3 yaşındayken babaannesiyle birlikte Mısır’a gittiklerini ve başkent Kahire’ye yerleştiklerini anlattı.

İlkokul, lise ve üniversite eğitimini Kahire’de tamamlayan Alaybeyi, Mısır’da evlendiğini ve bir kızı olduğunu söyledi.

ANNESİNİN BİLGİLERİNE ULAŞAMADI

Hep anne özlemiyle yaşadığını ama bir türlü annesiyle görüşemediğini söyleyen Alaybeyi, babasının 2015 yılında vefat etmesinin ardından anne özlemini daha fazla hissettiğini ve onu bulmak için daha fazla girişimlerde bulunduğunu ifade etti.

Alaybeyi, Türkiye’ye bunun için birkaç defa geldiğini, polis karakolları ve nüfus müdürlüklerine müracaat ettiğini ancak annesinin bilgilerine ulaşamadığını vurguladı.

"ONU DÜNYA GÖZÜYLE BİR KEZ GÖRMEK İSTİYORUM"

Anne ve babasının Türk olduğunu, başka vatandaşlıklarının bulunmadığını belirten Alaybeyi, resmiyette adı 'İnci' olan annesinin hayatta olduğunu e-Devlet üzerinden görebildiğini kaydederek, “Onu dünya gözüyle bir kez bile olsa görmek istiyorum. Türkiye’ye her geldiğimde onun izini sürüyorum ama bir türlü ulaşamadım.” dedi.